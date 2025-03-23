Адвокат Кривцун: поступок блогера Апачева в Судже — это разжигание ненависти
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru
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Граффити может привести к уголовному делу.
Граффити, оставленные блогером Акимом Апачевым в Судже, могут привести к уголовному делу. Об этом заявил адвокат и преподаватель Президентской Академии (РАНХиГС) Евгений Кривцун в беседе с 5-tv.ru. Эксперт высказал свое мнение о последствиях действий Апачева, который накануне незаконно проник в Суджу и оставил на стенах города ряд надписей, в том числе нецензурных.
Кривцун отметил, что подобное поведение является недопустимым.
«Помимо того, что молодой человек явно подвергает свою жизнь риску, поскольку ему не могут обеспечить надлежащую охрану его жизни, он еще совершает ряд правонарушений, начиная с самого банального хулиганства», — подчеркнул Кривцун.
Адвокат добавил, что написанные блогером слова могут быть расценены как разжигание ненависти по признаку расы, пола или вероисповедания, что может привести к уголовному делу.
«В любом случае, это порча имущества, такое недопустимо», — добавил Кривцун.
Эксперт также отметил, что использование ненормативной лексики в общественных местах неприемлемо. По его словам, треш-блогеры часто совершают аморальные поступки, и такие действия должны быть наказаны — вплоть до уголовной ответственности.
До этого врио главы Курской области Александр Хинштейн осудил действия Апачева, назвав их наглой провокацией. Он подчеркнул, что Суджа — это город, где недавно шли тяжелые бои, и подобные действия не только нарушают закон, но и оскорбляют память тех, кто защищал регион в трудные времена. Хинштейн добавил, что инцидент уже передан в соответствующие ведомства для дальнейшего расследования.
Местные жители выразили возмущение действиями блогера и призвали его прекратить разрушать памятные им места. Однако Апачев в ответ предложил гражданам самим избавляться от его художеств, если они им не по душе.
Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Поплавская осудила блогера Апачева.
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