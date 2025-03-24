Специалисты будущего: какие профессии будут востребованы через десять лет

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

Роскачество: через 10 лет в России будут востребованы специалисты по ИИ

Стало известно, какие профессии будут востребованы через 10 лет

Фото: 5-tv.ru

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Речь идет не только об экспертах в области информационных технологий.

Одна из наиболее востребованных профессий через десять лет будет связана с разработкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказала главный менеджер по персоналу департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко в беседе с изданием Газета.ру.

Помимо специалистов в сфере ИИ, в России будут необходимы эксперты по big data, которые бы взаимодействовали с большим массивом информации. Кроме того, Шульженко уверена, что в будущем потребуются эксперты в области кибербезопасности, поскольку с ростом цифровых данных увеличивается угроза их утечек.

«Специалисты по ESG (экологическим, социальным и управленческим факторам) будут минимизировать климатические и экологические риски. Также в условиях роста стресса и нестабильности сохранится высокий спрос на психологов, которые помогают людям адаптироваться к изменениям», — подчеркнула Шульженко.

Специалист также рассказала, как можно справиться с выгоранием на работе. По ее словам, человеку необходимо научиться расставлять приоритеты.

В этом поможет метод квадрата Эйзенхауэра, который основан на распределении задач по сложности и важности. Также будет полезна смена деятельности в свободное время, например, спорт, творчество и хобби. При этом, чтобы избежать выгорания, следует делать перерывы в течение дня между задачами и полноценно отдыхать во время отпуска.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Италии выпустили первую в мире газету, которую написал искусственный интеллект.

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