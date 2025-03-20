В Италии вышла газета, написанная искусственным интеллектом
Неужели журналист тоже войдет в список «вымирающих» профессий?
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Искусственный интеллект поставил под угрозу профессию журналиста. В Италии выпустили первую в мире газету, которую полностью сверстала нейросеть.
Компьютерный разум написал все статьи и заголовки. Темы для публикаций нейросеть тоже искала сама. Поэкспериментировать решили в редакции издания Il Volo. Журналисты только составляли запросы к ИИ-моделям и выступали оппонентами в дискуссии для рубрики «Вопрос-ответ». Ну и, конечно, контролировали, чтобы искусственный интеллект не написал откровенную ерунду. Но с заданием нейросеть справилась — все 22 статьи оказались вполне интересными.
47%
1.35 90.83
3.26
Нашли ошибку?