«Космическая семья»: Виктория Боня о своем внеземном происхождении

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 25 0

Виктория Боня верит в существование своей космической семьи

Виктория Боня скучает по своей космической семье

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Бывшая участница шоу «Дом-2» с детства чувствовала, что ее тянет к небу и звездам.

Блогер Виктория Боня всю жизнь ощущала, что скучает по своей «космической семье». Об этом она рассказала в интервью телеведущей Светлане Бондарчук.

По словам экс-участницы шоу «Дом-2», она никогда не боялась смерти, поскольку для нее это является завершением своей жизни в физическом воплощении, а ее душа продолжит существовать дальше. К такому мировоззрению Боня пришла только недавно, она даже поделилась, что у нее был опыт, когда душа покидала тело.

Оказывается, такое путешествие случилось еще в детстве, но не подозревала об этом. Тогда Виктория, без чтения книг или просмотра каких-либо телепередач, чувствовала, что где-то есть ее «космическая семья».

После школы, заканчивая во вторую смену, она приходила домой, когда уже было темно. Ложилась на лавку возле подъезда и смотрела на звезды, пока не замерзала.

«Я лежала и думала: «Я так скучаю по вам, но я знаю, что я должна быть здесь. И сделать то, что я должна сделать», — сказала Боня.

По словам знаменитости, со временем она приоткрывала для себя космическую черную завесу. И видела, какой мир там находится, когда сначала посещала практики у шамана. А потом совершала это самостоятельно за границей. И такой выход из тела она повторяла неоднократно. Самый последний был год назад.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дочь Виктории Бони пожаловалась на жизнь в Лондоне.

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