«Мама, я русская»: дочь Виктории Бони пожаловалась на жизнь в Лондоне
Дочь Виктории Бони умоляла маму увезти ее из Англии
Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey
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Учиться скачкам на лошадях заграницу девочку отправил отец.
Дочери блогера Виктории Бони и ее экс-возлюбленного бизнесмена Алекса Смерфита Анжелине не понравилось в столице Соединенного Королевства настолько, что она захотела срочно уехать в Москву (или в Монако). Об этом мама школьницы рассказала в одном из шоу на YouTube.
«Она говорит: „Мама, я русская“. <…> Она каждый день звонит и говорит: „Мама, я ненавижу эту школу“», — поделилась Боня впечатлениями ребенка.
Звезда также уточнила, что удовлетворить просьбу дочки поначалу не позволил ее бывший возлюбленный, который и организовал учебу наследницы в Лондоне.
Компромиссом родителей стал возможный перевод Анжелины в международную школу в Париже после соревнований. Там юную спортсменку сможет навещать и сама Виктория, которой до Франции из дома ехать всего час.
«Папа прав. Ей нужна организация. Я слишком с ней мягкая. Хотя я могу с ней быть тоже строгой, но мне важно, чтобы она мне доверяла», — призналась Виктория.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Боня осудила хейтеров певца Алексея Чумакова.
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