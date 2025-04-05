«Материальное не интересует»: психология сильной и независимой

Самые нежные, яркие и уязвимые. Нет, вовсе не цветы — просто женщины! Что хочет каждая сильная и успешная от своего мужчины, может ли предприниматель быть хорошей женой, и что заставит плакать, даже железную леди — эксклюзивно узнала корреспондент 5-tv.ru на премии «Женщина года».

«Что я разрыдалась, скажите?» — говорит одна из участниц премии Светлана Рябкова, когда речь зашла о детях.

Наверное, как бы сильна не была представительница слабого пола, образ «железной леди» меркнет, когда он сменяется ролью мамы.

Организатор премии Кристина Пур Пур уже давно нашла баланс между карьерой и домашним очагом.

«У меня в бизнесе нежности нет. Нежная я дома», — говорит Пур Пур.

Она замужем 13 лет, ждет третьего малыша и признает, что сильная женщина — это та, которая может быть и слабой. В середине XXI века весьма не просто определить, что предначертано женщине, ведь она уже живет на три головы выше возможностей, данных ей от природы.

Сложился стереотип, что успешная — значит высокомерная и жесткая. Как выяснилось, главный секрет, чтобы держать все в руках, быть и сильной, и слабой одновременно, на самом деле довольно прост. Он заключен в благодарности. Благодарить мужа, и видеть в нем источник своей власти и счастья. Любить его, как любишь воздух.

«Вы знаете, я не помню ни одной ситуации, когда меня не поддерживал бы муж. И поэтому у меня как раз многое и получается», — делится организатор премии.

Музыкант Дэн Гладкий, как представить мужской половины, говорит, что порой ему непросто уживаться со своим творческим нутром и огненным характером, но ключевое в его успехе — поддержка жены. Так что, конечно, в паре для плодотворной карьеры обоих важна игра, верность и участие не только от мужчины.

«Иногда я кричу на компьютер, а она терпит и помогает!» — говорит музыкант.

Знаете, когда нет времени на подсчет звезд и просмотр потолка, а день расписан поминутно — начинаешь придавать еще большую ценность общению с близкими. И часы с семьей становятся более дорогими для тебя в прямом смысле слова, ведь очередной скандал — тратит тебя. Срываться на домашних не про действительно деловую леди!

А лучший подарок, который ожидает получить такая женщина — качественное время, проведенное совместно с любимыми и никак не что-то материальное.

«У меня даже нет времени на медитации. Дети, работа, сцена — все! Мне главное уделить время детям и мужу!» — говорит Инна Вальтер, победившая в номинации «Певица года».

Вальтер считает, что лучший отдых для нее в семье. Ведь, что может быть дороже подарков в виде любви, заботы и тепла родных. Материальное не интересует!

«Женщина не только на 8 марта, хочет быть любимой, чтобы ее окружали заботой, теплотой и угадывали ее желания. Знаю на своем примере, если мужчина может предугадать, что хочет женщина, то в паре все будет хорошо», — уверяет певец Илья Гуров.

Рассуждать о том, кто такая сильна женщина — примерно, как глядеть на огонь и воду, процесс весьма завораживающий. Но у русской женщины мощь и властность как будто бы в составе крови, и это видно по нашей истории.

«Сильная женщина — это царица. Ей не важно чужое мнение. Ведь вообще на Руси у нас всегда были сильные женщины! Я сильная женщина, но иногда делаю вид, что слабая», — говорит певица Ульяна Karakoz.

Пит Джейсон, взявший на премии номинацию «Возвращение года» тоже не удержался от признаний в любви женской половине человечества.

«Если честно, я не верю в то, что бывают слабые женщины. Сам факт того, что они будущие матери — уже не делает их слабыми. Другой вопрос в том, что они иногда могут себе позволить слабости. Тогда прежде всего нужно дарить им любовь и внимание», — делится Джейсон.

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