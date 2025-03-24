В Приморье потерпел крушение штурмовик Су-25

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 67 0

Предварительной причиной произошедшего стала техническая неисправность самолета.

В Приморье потерпел крушение штурмовик Су-25

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Штурмовик Су-25 потерпел аварию во время выполнении планового учебно-тренировочного полета в Приморском крае. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Пилот катапультировался. Угрозы его жизни и здоровью нет. Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность Су-25. На место ЧП вылетела комиссия ВКС России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека погибли при падении самолета в Нижегородской области. Инцидент произошел с легкомоторным самолетом Van’s RV-7 в районе населенного пункта Новоликеево.

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В Приморье потерпел крушение штурмовик Су-25

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