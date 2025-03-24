Погиб военкор «Известий» Александр Федорчак

Военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне проведения СВО.

Журналист освещал многие события специальной военной операции: снимал репортажи с передовой о работе российских бойцов в Харьковской области, в ДНР и ЛНР, рассказывал о выдворении боевиков ВСУ из курского приграничья, освещал освобождение наших ребят из украинского плена.

Он был профессионалом своего дела и настоящим патриотом своей страны.

Редакция 5-tv.ru выражает искренние соболезнования родным и близким корреспондента.

В конце февраля в здании редакции МИЦ «Известия» открыли барельеф в память о военкоре Семене Еремине, погибшем в зоне проведения спецоперации 19 апреля 2024 года во время съемок репортажа. Об этом сообщал 5-tv.ru. Барельеф с изображением корреспондента создал скульптор Александр Ноздрин. Для его изготовления была использована бронза, символизирующая вечную память. Всего на создание монумента ушло полгода.