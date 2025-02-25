В МИЦ «Известия» открыли барельеф в память о военкоре Семене Еремине

В здании редакции МИЦ «Известия» открыли барельеф в память о военкоре Семене Еремине, погибшем в зоне проведения спецоперации. Видео предоставляет 5-tv.ru.

Барельеф с изображением корреспондента создал скульптор Александр Ноздрин. Там Еремин изображен с бронежилетом, так как он всегда находился в условиях опасности, отметил скульптор. Для изготовления барельефа была использована бронза, символизирующая вечную память. Всего на создание монумента ушло полгода.

Журналист Семен Еремин погиб 19 апреля 2024 года в ходе выполнения профессиональных обязанностей в зоне специальной военной операции во время съемок репортажа.

Съемочную группу атаковал украинский беспилотник, журналист скончался от полученных ранений. Ему было 42 года. Президент России Владимир Путин посмертно наградил военкора орденом Мужества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военкор «Известий» Еремин награжден премией «Мы рядом. Доброе дело» посмертно. Награду вдове погибшего журналиста вручил его коллега — Герой России Евгений Поддубный.