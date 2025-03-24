Оператор канала «Звезда» и водитель съемочной группы погибли в зоне СВО
С ним был военкор «Известий» Александр Федорчак.
Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova
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Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал телеканала.
С ними в тот момент находился военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, который также погиб, исполняя свой долг.
По информации телеканала, по гражданской машине с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS.
Редакция 5-tv.ru выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что погиб военкор «Известий» Александр Федорчак. Журналист попал под обстрел артиллерии ВСУ во время работы над репортажем на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).
Александр Федорчак освещал многие события специальной военной операции: снимал репортажи с передовой о работе российских бойцов в Харьковской области, в ДНР и ЛНР, рассказывал о выдворении боевиков ВСУ из курского приграничья, освещал освобождение наших ребят из украинского плена.
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