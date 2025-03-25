Издеваются и бьют: как решить проблему кадров в детских садах

Иной раз нервы сдают даже у опытных педагогов с многолетним стажем.

Волна скандальных видео, попавших в сеть за последние несколько дней, вновь заставила говорить о проблеме кадров в дошкольных учреждениях. Туда берут воспитателей, которые бьют детей. А в случае конфликта администрация встает на их защиту, объясняя, что на эту работу просто больше никто не идет.

В итоге малыши оказываются под присмотром, можно сказать, случайных людей. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Таскает за волосы и швыряет на пол. Так в Краснодаре укладывают малышей в детском саду. Вместо колыбельной — дети слышат только крики.

На кадрах, облетевших всю страну, дочка Марии. Малышка не раз жаловалась на воспитательницу, но та все отрицала. Родители поверили педагогу, оказалось зря.

«Мне настолько было обидно за своего ребенка, то, что я впервые ему не поверила его словам. Очень страшно, тем более это лишь один день, что мы просмотрели по видеокамерам», — рассказала мать девочки Мария Батог.

В итоге на женщину завели уголовное дело. Екатерина уверена, что и ее дочь столкнулась с насилием в детском саду Санкт-Петербурга. Девочка несколько раз жаловалась на боль в животе, а через две недели призналась, что ее ударила воспитательница.

«Многие дети тоже жаловали. У них есть умывальник, их там закрывали с выключенным светом, кто особенно не хотел спать днем», — рассказала Екатерина Громова.

Екатерина написала заявление в полицию, но воспитатель до сих пор работает. И все отрицает.

А это уже кадры из Сочи. Воспитательница окунает малышку лицом в тарелку, потом забирает еду и отдает другому ребенку. И оказалось, что у педагога с 20-летним стажем уже были похожие инциденты в других садах. Последний срыв она объяснила сильной усталостью и большой нагрузкой из-за того, что три группы объединили в одну. По словам родителей, женщину отстранили от работы только после того, как они пообещали вызвать полицию.

«Хотелось сохранить педагога, откорректировать ее работу. Дефицит кадров у нас действительно присутствует. Особенно в нашем саду он ощутим», — отмечает заведующая детским садом № 121 Наталья Лазаренко.

О дефиците кадров в детских садах рассказывают и бывшие сотрудники. Не хватает не только воспитателей, но и их помощников. Приходится и детьми заниматься, и бумаги заполнять, и убирать самим. Анна не выдержала нагрузки, теперь занимается мыловарением.

«Очень часто воспитателям приходится работать не свою только смену, но еще и дополнительную смену. Соответственно, это приводит к тому, что человек выгорает, устает и вынужден уходить», — сказала Анна Ефремова.

В детских садах число педагогов сократилось на 33 тысячи по всей стране. И это только за три года. Стало меньше как раз воспитателей — почти на 7%. А вот психологов, дефектологов и специалистов дополнительного образования стало больше.

Проблему нехватки воспитателей признают и в Министерстве просвещения. По его данным, число вакантных должностей в детских садах по всей стране составляет 6,5% процентов от общего количества ставок.

Восполнить дефицит пытаются с помощью целевого обучения — когда выпускников педагогических вузов или колледжей обязывают отработать в образовательной организации от трех до пяти лет. Сами педагоги жалуются на маленькие зарплаты.

Например, в Твери воспитателя ищут за 25-38 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. В Краснодаре и Сочи готовы платить до 50 тысяч на руки. В Санкт-Петербурге предлагают максимум 80-90.

«Если меня не устраивает что-то, я выхожу из позиции жертвы и начинаю что-то делать, но это наша ответственность, взрослых, как защитить наших детей, сделать так, чтобы защитить наших детей, а не дополнительно их травмировать», — отмечает психолог Надежда Резенова.

Работа с детьми — тяжелый труд, туда идут по призванию. Но если не устранять причины выгорания и не менять ситуацию с дефицитом кадров, то таких случаев, как в Краснодаре, Сочи и Петербурге, станет только больше.