«Моя мечта сбылась»: Анна Пересильд сыграла первую главную роль в большом кино

И не простом кино, а снятом по сюжету ее любимой сказки.

Анна Пересильд, дочь заслуженной артистки РФ Юлии Пересильд и кинорежиссера Алексея Учителя, народного артиста РФ, сыграла первую по-настоящему главную роль в полном метре. И ей повезло — персонаж достался фантастический и почитаемый детьми и взрослыми во всем мире! Премьера нового фильма «Алича в Стране Чудес» запланирована на 2025 год — совсем скоро публика вновь оценит талант звездной наследницы.

«Самое ценное — это то, что это проект, вообще эта сказка, это моя любимая сказка, и я всегда мечтала сыграть Алису. Самое главное, что моя мечта как будто бы сбылась. Ну и конечно, самое ценное еще — то, что у нас была очень крутая команда, которая творила, любила этот процесс, очень крутые партнеры. Ну вы видели этот каст? Это же что-то невероятное!» — сказала Анна.

Актерский состав действительно богат. Вместе с Пересильд в фильме снялись Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков и другие. Адаптация произведения Льюиса Кэрролла обещает быть с русским акцентом. История, полагают критики, не обойдется без новых сюжетных линий, а также отсылок к отечественным сказкам и современности.

По словам Анны Пересильд, она готова пробовать себя в разных проектах — и в сериалах, и в мюзиклах, и в авторском кино, эксперименты и творческая свобода приветствуются. Но пока в ее непродолжительной карьере только работы, рассчитанные на массового зрителя. Судя по амбициям юной артистки, в будущем поклонники еще удивятся.

«Сейчас пока приходят в основном проекты более масштабные, типа „Алисы в стране чудес“. У меня были главные роли, но просто у меня в целом было еще мало проектов, потому что я мало еще нахожусь в этой индустрии. Но „Алиса“ — там у меня такая очень большая роль, там я постоянно практически в кадре», — отметила она.

Ранее Анна Пересильд призналась корреспонденту 5-tv.ru, на что готова ради роли в кино.