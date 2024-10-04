Анна Пересильд затмила звездную маму на светском мероприятии

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Дочь Юлии Пересильд вышла в свет в пиджаке на голое тело

Анна Пересильд затмила звездную маму на светском мероприятии

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Наследница актрисы приковала к себе все взгляды откровенным нарядом.

Актриса Юлия Пересильд и ее 15-летняя дочь Анна прибыли в Сочи, где проходит Первый международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво». Они побывали на мероприятии, организованном журналом «ОК!» в рамках мероприятия, и привлекли к себе все внимание прессы и фотографов. Особенно Анна, которая выбрала весьма смелый наряд, пишет 7Дней.ru.

Юлия Пересильд появилась в черном платье с открытой спиной, ее дочь — леггинсы и джинсовый пиджак на голое тело. Обе собрали волосы в высокий пучок и завершили образы красной помадой. Позже мама юной звезды рассказала журналистам, что они сами подбирали одежду для этого выхода в свет. И уточнила, что не пыталась навязать наследнице свое мнение, предоставив полную свободу.

Анна Пересильд сегодня нарасхват. Первая большая роль в популярном сериале сделала ее знаменитостью, девочку хотят заполучить многие продюсеры и режиссеры. Сейчас она играет главную героиню мюзикла по мотивам знаменитого произведения Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес». Мама юной актрисы не боится, что она зазнается и подпортит себе репутацию. От этого Анну, по ее мнению, уже уберегло воспитание в семье известного режиссера (Алексей Учитель).

«Я простая девочка все-таки. Аня простой девочкой не родилась изначально. Она всегда больше видела, больше знала, чем ее сверстники. Повлияла ли на нее как-то слава? Мы много работаем, чтобы этого не произошло. Это большой труд, ее в первую очередь. Она хорошо справляется, она молодец», — сказала артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Пересильд помогает старшей дочери в освоении актерской профессии.

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Анна Пересильд затмила звездную маму на светском мероприятии

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