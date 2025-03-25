«Никогда не были так близки к прекращению огня»: переговоры РФ и США продлились 12 часов
Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
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По итогам продолжительной беседы сторон в Эр-Рияде ожидается совместное заявление.
Показательно, что новая террористическая атака, организованная киевским режимом, произошла на фоне переговоров в Саудовской Аравии. В день, когда делегации России и США обсуждали пути достижения мира. Диалог длился 12 часов. При этом встреча прошла хорошо.
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Ожидается совместное позитивное заявление по итогам переговоров, пишет агентство Reuters со ссылкой на Белый дом. По данным газеты Foreign Policy, обсуждались прежде всего территориальные вопросы. А также перспективы полного прекращения огня.
«Мы работаем только над одним — над прекращением огня. Мне нечего сказать о том, что наступит после прекращения огня, которое должно проявиться в полной мере. И мы близки к этому. Вот что интересно: мы никогда не были так близки к полному прекращению огня», — говорит официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.
По словам Брюс, в рамках расширения режима прекращения огня также обсуждалось восстановление коммерческой деятельности в Черном море.
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