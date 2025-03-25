В Москве проходит церемония прощания с Ларисой Голубкиной

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 1 257 0

Траурная панихида началась в 11:00 в Храме Святителя Николая Чудотворца.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В столичном храме Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах началась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Траурная панихида началась в 11:00, но люди собрались у храма еще в 10:00. У церкви размещен большой черно-белый портрет актрисы — все желающие могут оставить венки и цветы.

Проводить знаменитость в последний путь пришли актрисы Людмила Максакова, Вера Алентова и Мария Миронова, телеведущий Андрей Малахов, а также актриса Ксения Таран, с которой Голубкина много лет проработала в Театре Российской армии.

«Лариса Ивановна была потрясающей актрисой, замечательнейшим человеком, потрясающим партнером. И, конечно, такой артисткой, у которой можно было много чему поучиться, которых на сегодняшний день очень мало», — отметила Таран.

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище рядом с актрисой Евгенией Добровольской.
Ларисы Голубкиной не стало 22 марта в возрасте 85 лет.

Известно, что последние годы она боролась с раком. Актриса широко известна советскому и российскому зрителю своей игрой в фильме «Гусарская баллада», а ее личная жизнь привлекала ярким браком с Андреем Мироновым. Супруга она пережила почти на 40 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Андрей Ургант прокомментировал новость о смерти Ларисы Голубкиной, назвав ее красивой, умной и талантливой женщиной.

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