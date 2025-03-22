«Ушла красивая, талантливая женщина»: Андрей Ургант про смерть Голубкиной

Актрисы не стало утром 22 марта.

Актер Андрей Ургант прокомментировал новость о смерти народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной, назвав ее красивой, умной и талантливой женщиной. Об этом он рассказал 5-tv.ru.

«Ушла красивая, умная, талантливая женщина. Скорблю. Сердцем вместе с теми людьми, которые ее любили и уважали. Я думаю, что не других и нет на свете», — сказал он.

Урганту сложно поверить в то, что из жизни уходят такие люди. Он признался, что ему «горько и больно» из-за этой новости.

«Мне всегда казалось, что бесконечно талантливые люди, которых ты любишь беззаветно, будут жить вечно», — сказал актер.

Андрей Ургант отметил, что они с Ларисой Голубкиной никогда близко не общались, но испытывает к ней огромное уважение и рад знакомству с ней.

Ларисы Голубкиной не стало утром. Свой 85-летний юбилей актриса отметила совсем недавно — 9 марта. В январе в СМИ появлялись сообщения о том, что Голубкиной понадобилась помощь врачей на фоне ухудшения состояния.

Голубкина родилась Москве. В кино женщина дебютировала в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962). Роль Шурочки Азаровой принесла ей известность у советского зрителя.

Самым ярким событием в личной жизни артистки был брак с коллегой Андреем Мироновым — она стала его второй и последней женой. Оставшись вдовой после 14 лет брака, который оборвала смерть актера в 1987 году, она все равно оставалась ему верной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названо время и место прощания с Ларисой Голубкиной.