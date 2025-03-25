Какие спектакли и выставки стоит посетить в Москве — рекомендации экспертов

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Анна Криушина
Анна Криушина 40 0

Даже самый искушенный зритель найдет себе спектакль или выставку по вкусу.

Работники культуры рассказали, какие мероприятия стоит посетить в Москве

Фото: mos.ru

В ближайшие дни гости и жители Москвы могут посетить спектакли «Щастье!» и «Женитьба Фигаро», выставки Портретная галерея Шереметевых и «История Москвы», а также музей «Интеграция» имени Островского. Рекомендации экспертов опубликовал официальный сайт правительства Москвы mos.ru.

В Театре Моссовета не стоит пропускать музыкальный спектакль «Щастье!» — новую яркую постановку, уже ставшую событием сезона. А в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко идет «Женитьба Фигаро», которую главный дирижер Феликс Коробов называет «настоящим откровением».

Усадьба Кусково приглашает на уникальную Портретную галерею Шереметевых — единственную полностью сохранившуюся коллекцию дворянских портретов XVIII века. В Музее Москвы выставка «История Москвы» позволяет буквально прикоснуться к разным эпохам — от средневековых мастерских до коммуналок 1920-х.

Парк «Зарядье» совместно с музеем «Интеграция» имени Островского проводит серию семинаров по созданию доступной культурной среды, что является важной инициативой для современного общества.

Эти рекомендации от тех, кто ежедневно работает в сфере культуры — лучший гид по весеннему сезону. Осталось только выбрать — классический театр, историческая выставка или современные инклюзивные проекты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Москве открылась выставка «Крым. Святая Земля».

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