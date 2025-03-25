Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии на седьмой срок

В Минске завершилась церемония инаугурации избранного президента страны. Для Александра Лукашенко это уже седьмой срок на посту лидера Белоруссии. Во Дворце Независимости по традиции председатель центрального избиркома объявил результаты прошедших выборов, после чего Александр Лукашенко принес присягу на конституции и получил удостоверение главы республики.

— Уважаемый Александр Григорьевич, позвольте вручить вам удостоверение президента Республики Белоруссия.

На церемонию инаугурации во Дворце Независимости приглашены более тысячи человек. Однако формат не предусматривает присутствие первых государственных лиц других стран. Только представители дипломатического корпуса. От России — это посол в республике Борис Грызлов.

Во время своей речи Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня Белоруссия сталкивается с глобальными вызовами — такими как санкционное давление и непростая обстановка на границе с Европой. И успешно со всем справляется, в том числе благодаря дружбе с Россией.

«За годы своей независимости мы стали участниками большой политики. Могу сказать, что у нас — власти и народа — достаточно опыта, чтобы выстоять в ветрах истории. К счастью, у нас много друзей и союзников: братская Россия, великий Китай, США, БРИКС, практически все страны, которые сегодня образуют глобальное большинство. Мы нация, достойная уважения», — сказал Лукашенко.

Жители Белоруссии выбирали главу государства в январе. Александр Лукашенко в президентской гонке обошел четырёх кандидатов и победил с колоссальным отрывом, набрав 87% голосов.