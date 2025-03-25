Сделал все за ее спиной: Арзамасова шокирована поступком мужа

Фигурист Илья Авербух довел актрису до слез.

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух устроил для своей жены актрисы Лизы Арзамасовой вечеринку-сюрприз на ее 30-летие. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

Звезда сериала «Папины дочки» планировала в этом году провести скромный семейный праздник, но у ее мужа были другие планы. Он предупредил Арзамасову, что ее присутствие необходимо на одном мероприятии. Она нарядилась в красивое платье и приехала на место к назначенному времени.

Когда Арзамасова вошла в ресторан, то была шокирована увиденным. Оказывается, Авербух тайком решил устроить для нее торжество, на которое пригласил друзей и родственников. В частности, фигуристов Романа Костомарова и Оксану Домнину, кинорежиссера Владимира Хотиненко, певца Дмитрия Маликова, телеведущего Александра Олешко и других.

«Как он это все тайно продумал? Таких собрал любимых моих людей! И мама не проговорилась! Как? Я от нежности такой встречи весь вечер прыгала и причитала», — сказала актриса.

Арзамасова была растрогана до слез и призналась, что чувствовала себя счастливой весь вечер. Она вместе с мужем танцевала под хит Маликова «Ты одна, ты такая».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Илья Авербух впервые показал дочь.