Авербух впервые показал дочь, которую ему в августе родила Арзамасова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Фигурист поблагодарил супругу и ушедший год, которые подарили ему третьего в его жизни ребенка.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; Instagram*/averbukhofficial; 5-tv.ru

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Фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух впервые показал дочь Лию, которую ему в августе 2024 года родила супруга — актриса Лиза Арзамасова. Кадры опубликованы в личном блоге спортсмена.

«Спасибо ушедшему году за то, что подарил мне такое чудо! И, конечно, нашей любимой маме!» — подписал видео Авербух.

Второй ребенок фигуриста и актрисы появился на свет 8 августа, а спустя несколько дней они отмечали день рождения своего первенца Льва — мальчику исполнилось три года.

Авербух был настолько счастлив рождению Лии, что устроил для жены настоящее шоу. Он установил во дворе роддома небольшую площадку с искусственным льдом и встретил актрису на коньках. Он даже прокатился с малышкой на руках по льду и выразил надежду, что после такого дочка пойдет по его стопам.

В сентябре во время шоу фигуриста Романа Костомарова Авербух подтвердил, что мечтает о карьере фигуристки для своей дочери и о том, чтобы она выступила на Олимпийских играх. Спортсмен даже подсчитал, что ему нужно дожить до 74 лет, чтобы в 24-й день рождения Лии она уже смогла выступать на Олимпиаде.

Кроме детей от Арзамасовой у Авербуха есть взрослый сын Мартин, который родился у него в браке с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто из звезд стали родителями в 2024 году.

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