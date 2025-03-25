Число пострадавших при взрыве газа в Махачкале выросло до четырех человек

Число пострадавших в Махачкале при взрыве газа выросло до четырех человек. Об этом сообщил Минздрав по региону.

«Число пострадавших после взрыва в многоэтажке в Махачкале выросло до четырех, одна женщина в тяжелом состоянии», — уточняется в публикации.

В ведомстве отметили, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Они были направлены в республиканскую клиническую больницу.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Согласно информации следствия, взрыв произошел на шестом этаже многоквартирного дома по адресу улица Гапцахская, 14. Детонация произошла в квартире на седьмом этаже, но ударной волной выбило окна даже в соседних домах. После взрыва были эвакуированы 150 человек.

В мэрии Махачкалы заявили, что в этом здании не должны были находиться жители, так как оно еще не введено в эксплуатацию.

В сообщении Минздрава уточняется, что при хлопке газа в магазине на проспекте Имама Шамиля, 66, четверо людей ранены и находятся в тяжелом состоянии. Они также получают интенсивную терапию в клиниках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стена магазина сотовой связи обрушилась после второго взрыва в Махачкале.