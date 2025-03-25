Стена магазина сотовой связи обрушилась после второго взрыва в Махачкале
На место выехали специальные службы.
Фото, видео: © РИА Новости/Руслан Алибеков; 5-tv.ru
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В Махачкале произошел взрыв газа в одноэтажном здании магазина сотой связи. Пострадали три человека. Об этом стало известно 5-tv.ru.
Все произошло в районе проспекта Имама Шамиля. Из-за мощного хлопка обрушилась стена строения.
На место выехали экстренные службы. Были ранены три человека, у них диагностированы ожоги второй и третьей степени. Пострадавших экстренно госпитализировали, им оказывается необходимая помощь.
Ранее в этот же день мощный взрыв прогремел в Махачкале в одной из квартир многоэтажного дома. По предварительным данным, всему виной стал взрыв газа, в результате которого начался пожар. Пострадали два человека. Женщина в тяжелом состоянии и мужчина в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского.
Прокуратурой Дагестана организована проверка по факту произошедшего.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге разгорелся мощный пожар рядом с железнодорожной станцией.
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