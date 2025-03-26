Сергей Соседов начнет гастролировать по России

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 28 0

В каких городах пройдут творческие вечера музыкального критика?

Сергей Соседов объявил о начале гастрольной деятельности

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Музыкальный критик Сергей Соседов объявил о начале гастрольной деятельности по России. Об этом сообщает URA.RU. Соседов отметил, что в настоящий момент решается вопрос: в каких именно городах пройдут его выступления.

Критик уверяет, что организовывает тур не с целью заработать деньги — он желает пообщаться со своими поклонниками и подарить людям радость.

На такого рода мероприятиях знаменитость будет рассказывать зрителям о его творческом пути, телевидении и людях, с которыми он встречался на протяжении жизни.

По словам Соседова, эта идея пришла к нему во время одного из творческих вечеров в Москве — на встречу с музыкальным критиком пришли около ста человек. Вечер начался с видеоролика, в котором показывались самые яркие моменты из жизни Соседова. Затем критик пообщался с публикой и ответил на различные вопросы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько денег нужно Соседову для комфортной жизни.

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