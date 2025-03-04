«Мне хватит»: сколько денег нужно Соседову для комфортной жизни

Музыкальный критик живет с мамой, поэтому самая большая часть расходов в его бюджете — это еда.

Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что сможет прожить на любую сумму, так как у него весьма скромные траты. Об этом он рассказал информационному агентству URA.RU.

Критик признался, что деньги для него не имеют большого значения, так как он особо не тратится.

Сергей живет с мамой, и самая большая статья расхода в их бюджете — это еда. Они оба любят вкусно поесть. Особую слабость питают к рыбе, причем самой разной — от шпрот до форели. А также в их рационе присутствуют макароны, картофель и гречка.

Одежды у музыкального критика много, но покупает что-то новое он редко, так как отдает предпочтение качественным вещам, которые можно носить и по десять лет.

«Если мне нравится вещь, я ее должен носить до тех пор, пока она не выносится, не будет дырявой или там не вытрется шерсть. Знаете, когда любимая вещь изнашивается, я очень переживаю. Мне жалко прощаться с ней», — признается журналист.

По городу Соседов передвигается либо на такси, либо на общественном транспорте. Особую любовь он питает к московскому метрополитену. Больше всего ему нравится станция «Площадь революции».

«Если учитывать все эти факторы, то мне, чтобы комфортно прожить в Москве, думаю, тысяч сто рублей в месяц хватит», — подвел итог критик.

Он пояснил, что тратит, как правило, даже меньше, поэтому уверен, что сможет прожить на любую сумму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Соседов высказался о ссоре с Кудрявцевой.