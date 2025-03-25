Ингредиент страсти: какие продукты помогут повысить либидо

Сексолог назвала самый действенный афродизиак.

Шоколад, орехи, манго, петрушка и многие другие продукты могут оказать положительное влияние на сексуальное влечение. Об этом рассказала сексолог Александра Миллер в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, шоколад и вовсе является чемпионом по повышению либидо благодаря содержанию в нем серотонина и фенилэтиламина.

«Одним из знаменитых рецептов графини Ди Кастильоне для повышения либидо считался горячий шоколад с добавлением корицы, ванили и мускатного ореха», — рассказала специалист.

По словам Миллер, лучше всего в качестве афродизиака работает горячий шоколад с большим содержанием какао.

Сексолог также рассказала о необычных свойствах петрушки — это растение может повысить либидо как у мужчин, так и у женщин. Не менее действенный афродизиак — орехи. К примеру, в Индии угощения избранника миндалем — это прямое предложение провести вместе ночь.

Оказывает положительное влияние на сексуальное влечение также имбирь, поскольку улучшает кровообращение. Подобным действием, кстати, обладает и кайенский перец.

Среди других продуктов, которые сделают романтическую ночь более жаркой, — морепродукты, красная рыба, бананы, яйца, репчатый лук, сельдерей, смородина, инжир, финики, виноград и спаржа, заключила сексолог.

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