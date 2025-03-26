Глава МИД отметил, что возобновление диалога между РФ и США является возвращение к нормальному состоянию отношений.

Поведение бывшего президента США Джо Байдена было нелепым, как у обиженного ребенка из детского сада. Отношения между Москвой и Вашингтоном при прошлой администрации были необычными, так охарактеризовал ситуацию министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

«Это не делает чести политикам, тем более с таким опытом, как у Байдена. Он гордился своим опытом. Но когда ты вдруг, как мальчик в детском саду, отворачиваешься от девочки или девочка от мальчика, мол, я с тобой не буду дружить, не будем гулять во дворе, это глупо», — подчеркнул глава МИД России.

Сергей Лавров отметил, что многие страны, которые являются союзниками России, выражали обеспокоенность по поводу реакции США на действия России в рамках специальной военной операции. Они считали, что реакция была чрезмерной, особенно учитывая то, что Россия уже за десять лет до начала СВО предупреждала о возможных последствиях и о том, что это может привести к негативным результатам.

Глава МИД напомнил, что еще в 2007 году в Мюнхене президент России Владимир Путин говорил о том, что Запад чувствует свою безнаказанность и исключительность. Эти чувства «материализовались» в действиях Запада, которые привели к началу специальной военной операции.

Министр иностранных дел Российской Федерации подчеркнул, что восстановление диалога между Россией и Соединенными Штатами — это возвращение к нормальному состоянию отношений. По его мнению, диалог между Москвой и Вашингтоном крайне важен. Также он отметил, что у Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики есть множество разногласий, но диалог между ними никогда не прерывался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров высказался о попытках сдержать Россию.