В Красноярском крае поймали десятилетнего водителя квадроцикла

В Красноярском крае инспекторы поймали на дороге малолетнего нарушителя. За рулем квадроцикла находился десятилетний мальчик.

Сотрудникам он объяснил, что ехал на соседнюю улицу, к другу в гости. А транспорт взял у отца.

На место вызвали родителей и провели беседу. Теперь им придется заплатить крупный штраф в 30 тысяч рублей за передачу управления водителю без прав.