Забыл про УК РФ: в Москве водитель с поддельными спецсигналами попался на взятке

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В Москве водитель с поддельными спецсигналами попался на взятке

Фото, видео: © РИА Новости/Руслан Кривобок; 5-tv.ru

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Сотрудники ГИБДД не ожидали, что обычная проверка документов выльется в уголовное дело.

Водитель мог отделаться штрафом, но довел все до уголовного дела. В Москве задержали автомобилиста, который ехал со спецсигналами.

Патрульные остановили водителя для стандартной проверки документов. Выяснилось, что законного права оснащать машину проблесковыми маячками у него нет.

Установил он их самовольно, рассчитывая таким образом пользоваться преимуществом на дороге. А когда полицейские начали составлять протокол об административном правонарушении, мужчина предложил взятку в 665 тысяч рублей. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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