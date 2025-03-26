Основатель «Русагро» Вадим Мошкович задержан в Москве

|
Анна Криушина
Анна Криушина 47 0

Основатель «Русагро» Вадим Мошкович задержан по подозрению в мошенничестве

мошкович

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В офисах компании проходят обыски.

Основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович задержан в Москве. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Отмечается, что дело было возбуждено еще в 2018 году в Саратове по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество группой лиц по предварительному сговору»), затем его передали в Москву.

Параллельно с задержанием правоохранительные органы проводят обыски в офисах «Русагро».

На данный момент неизвестно, предъявлены ли Мошковичу официальные обвинения.

«Русагро» — один из крупнейших агрохолдингов России, специализирующийся на производстве сахара, мяса и растительных масел. Основан в 1995 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участник шоу «Голос» задержан за мошенничество. Певец Эмиль Кадыров стал одним из фигурантов дела.

Задержанные разработали многоэтапный план для незаконного получения денег. Подозреваемые стали участниками программы «Пушкинская карта». Они якобы организовывали культурное мероприятие в одном из концертных залов столицы. После злоумышленники систематически выявляли держателей «Пушкинских карт» с неиспользованным лимитом средств, после чего осуществляли несанкционированное списание бюджетных денежных средств.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.19
0.32 92.34
0.81
Месяц Стального дракона: китайский гороскоп на апрель 2025 года

Последние новости

18:25
Владимир Путин назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности России
18:19
Владимир Путин назвал Мариинский театр любимым местом в Санкт-Петербурге
18:06
Путин поблагодарил ветеранов СВО за вклад в воспитание будущего поколения
17:53
Новый пранк: Вован и Лексус раскрыли планы по вступлению Косово в НАТО
17:37
Развитие Арктики обсуждают на международном форуме в Мурманске
17:37
В Красноярском крае поймали десятилетнего водителя квадроцикла

Сейчас читают

Какая судьба ждет украинские АЭС: достанутся американцам или их взорвет Буданов?
Месяц Стального дракона: китайский гороскоп на апрель 2025 года
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2025 года
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп