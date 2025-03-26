Наживался на культуре: участник шоу «Голос» задержан за мошенничество

Преступная схема была основана на выводе средств с «Пушкинской карты».

В Москве были задержаны подозреваемые в хищении средств, предназначенных для реализации государственной программы «Пушкинская карта». По данным источника 5-tv.ru, одним из фигурантов данного дела является Эмиль Кадыров — участник популярного музыкального шоу «Голос». Певец выступал на проекте в 2015 году и входил в команду Александра Градского.

Пресс-служба Следственного комитета (СК) России в своем Telegram-канале уточняет, что задержанные разработали многоэтапный план для незаконного получения денег. Подозреваемые стали участниками программы «Пушкинская карта». Они якобы организовывали культурное мероприятие в одном из концертных залов столицы.

После злоумышленники систематически выявляли держателей «Пушкинских карт» с неиспользованным лимитом средств, после чего осуществляли несанкционированное списание бюджетных денежных средств. Параллельно осуществлялось оформление новых карт с заведомо недостоверными персональными данными.

«Таким образом было обеспечено массовое приобретение с „Пушкинских карт“ 321 билета на организуемые участниками преступной группы культурные мероприятия без цели их посещения. При проведении мероприятия соучастники фиктивно гасили билеты, при этом зрителей на нем не было», — говорится в сообщении ведомства.

Позже они предоставляли отчеты с недостоверными сведениями. Так они похитили более одного миллиона рублей.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлены обвинения.

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