Два стакана в день: как чай защищает сердце

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Диетолог Емельянова: чай может увеличить продолжительность жизни

Две чашки в день. Врач Емельянова

Фото: 5-tv.ru

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Без сбалансированного питания напиток будет бесполезен.

Регулярное употребление чая может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые из Северо-Западного университета в Иллинойсе показали, что чайные листья способны выводить из организма тяжелые металлы, такие как свинец и кадмий, что также способствует улучшению работы сердца и сосудов. Об этом рассказала aif.ru.

Как отмечает врач-терапевт и диетолог Галина Емельянова, доказательства того, что чай вытягивает тяжелые металлы из воды, не так очевидны. Однако связь между употреблением чая и снижением рисков сердечно-сосудистых заболеваний стоит на более крепких основаниях.

Важным элементом чая являются катехины — антиоксиданты, которые способствуют снижению уровня «плохого» холестерина, укрепляют стенки сосудов и нормализуют артериальное давление. Это все ведет к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди всех сортов чая наибольшее количество катехинов содержится в чае матча (до 300 мг на порцию), далее идет зеленый чай (до 150 мг), а черный чай включает около 40 мг катехинов. Примерно 200 мг антиоксидантов в день — идеальная дозировка для взрослого человека, чтобы достичь реального эффекта.

«Теафлавины также способствуют снижению уровня „плохого“ холестерина, защите эндотелия сосудов от повреждения», — добавила эксперт.

Так что регулярное потребление чая может действительно благоприятно сказаться на здоровье, но стоит помнить, что это только часть здорового образа жизни. Важны и сбалансированное питание, физическая активность, а также отказ от вредных привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему нельзя резко отказываться от сладкого.

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