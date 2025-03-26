В Подмосковье в результате стрельбы был ранен сотрудник Минобороны

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 49 0

Инцидент произошел в районе жилого комплекса «Ольгино Парк».

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате стрельбы в подмосковном Железнодорожном был ранен сотрудник Минобороны. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в районе жилого комплекса «Ольгино Парк». Неизвестный поджидал одного из местных жителей у подъезда. Когда мужчина вышел из дома, последовал выстрел.

текстОружие, из которого стреляли в сотрудника Минобороны.ФОТО: 5-tv.ru

Момент произошедшего зафиксирован камерами видеонаблюдения. Как стало известно, пострадавший — сотрудник Министерства обороны Российской Федерации.

Вскоре тело подозреваемого было найдено в лесном массиве близ Балашихи. Причины его смерти выясняются. 

текстНайденное тело стрелявшего. 5ФОТО: 5-tv.ru

Обстоятельства происшествия проверяются правоохранительными органами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Брянске суд вынес приговор отцу 14-летней девочки, устроившей стрельбу в гимназии. Мужчину приговорили к исправительным работам на срок один год и восемь месяцев. Он признан виновным в небрежном хранении огнестрельного оружия, из-за чего погибли двое несовершеннолетних, а еще четверо были ранены. 54-летний не обеспечил надлежащие условия для хранения охотничьего гладкоствольного оружия «Бекас-3» в своем доме.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.21
0.02 92.00
-0.34
Месяц Стального дракона: китайский гороскоп на апрель 2025 года

Последние новости

0:40
Симона Юнусова отказалась отдавать свою почку сыну Тимати и его дочке Алисе
0:20
Большинство россиян не копят деньги на будущее своих детей
0:05
Путин назначил Евгения Солнцева врио главы Оренбургской области
23:59
Путин назначил Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области
23:47
Зеленский пытается стравить Россию и США из-за Запорожской АЭС
23:27
В Подмосковье в результате стрельбы был ранен сотрудник Минобороны

Сейчас читают

Какая судьба ждет украинские АЭС: достанутся американцам или их взорвет Буданов?
Ассоциация журналистов БРИКС обратилась в ЮНЕСКО из-за убийств военкоров России
«Музыка составляет мою суть»: Вадим Самойлов отметит 60-летие грандиозными шоу
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп