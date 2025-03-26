В Подмосковье в результате стрельбы был ранен сотрудник Минобороны
Инцидент произошел в районе жилого комплекса «Ольгино Парк».
Фото, видео: 5-tv.ru
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В результате стрельбы в подмосковном Железнодорожном был ранен сотрудник Минобороны. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Инцидент произошел в районе жилого комплекса «Ольгино Парк». Неизвестный поджидал одного из местных жителей у подъезда. Когда мужчина вышел из дома, последовал выстрел.
Оружие, из которого стреляли в сотрудника Минобороны.
Момент произошедшего зафиксирован камерами видеонаблюдения. Как стало известно, пострадавший — сотрудник Министерства обороны Российской Федерации.
Вскоре тело подозреваемого было найдено в лесном массиве близ Балашихи. Причины его смерти выясняются.
Найденное тело стрелявшего.
Обстоятельства происшествия проверяются правоохранительными органами.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Брянске суд вынес приговор отцу 14-летней девочки, устроившей стрельбу в гимназии. Мужчину приговорили к исправительным работам на срок один год и восемь месяцев. Он признан виновным в небрежном хранении огнестрельного оружия, из-за чего погибли двое несовершеннолетних, а еще четверо были ранены. 54-летний не обеспечил надлежащие условия для хранения охотничьего гладкоствольного оружия «Бекас-3» в своем доме.
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