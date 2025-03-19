Суд вынес приговор отцу стрелявшей в гимназии 14-летней девочки в Брянске

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 164 0

Он признан виновным в небрежном хранении огнестрельного оружия.

Фото, видео: Telegram/Прокуратура Брянской области/brprok32; 5-tv.ru

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В Брянске суд вынес приговор отцу стрелявшей в гимназии 14-летней девочки в виде исправительных работ на сроком один год и восемь месяцев. Об этом сообщает прокуратура Брянской области в официальном Telegram-канале ведомства.

Мужчина признан виновным в небрежном хранении огнестрельного оружия, из-за чего погибли два несовершеннолетних и еще четверо были ранены. 54-летний Д. Афанаскин не обеспечил безопасность хранения охотничьего гладкоствольного оружия «Бекас-3» по месту проживания.

Сообщается, что он также будет платить в казну государства 15% от своей заработной платы. Приговор пока не вступил в законную силу.

В декабре 2023 года 14-летняя девушка нашла ключи от сейфа в доме родителей, после чего забрала оружие вместе с патронами и направилась в школу. Там она зашла в кабинет к одноклассникам и несколько раз выстрелила в других детей.

Когда в школу прибыли экстренные службы, девушка уже была мертва. Ей удалось убить одну школьницу, четверо других одноклассников получили травмы разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Электрогорске на днях разыгралась страшная трагедия — врач скорой помощи убил свою супругу. В семье воспитывались четверо детей. 16 марта произошла крупная ссора — женщина сказала мужу, что хочет забрать детей и уйти от него.

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Суд вынес приговор отцу стрелявшей в гимназии 14-летней девочки в Брянске

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