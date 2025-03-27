В Бухаресте прошли протесты с требованием честных выборов в Румынии

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 26 0

Тысячи человек призвали к возвращению к демократическим и конституционным принципам.

Мир В Бухаресте прошли протесты с требованием честных выборов в Румынии

Фото: Reuters/INQUAM PHOTOS/Octav Ganea

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В Бухаресте перед зданием правительства прошла демонстрация, которую организовала партия «Альянс за объединение румын» (AUR). Об этом сообщает агентство Agerpres.

Сообщается, что несколько тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство по поводу несправедливых выборов в Румынии и призвать к возвращению к демократическим и конституционным принципам. Участники демонстрации размахивали государственными флагами и играли на музыкальных инструментах, похожих на вувузелы.

Согласно информации, предоставленной агентством, разрешение на проведение демонстрации было получено от комиссии по рассмотрению заявок на организацию публичных мероприятий в мэрии Бухареста.

Помимо этого, в столице Румынии несколько сотен человек собрались у здания парламента, чтобы выразить поддержку Кэлину Джорджеску, бывшему кандидату в президенты. Акция была приурочена к его дню рождения.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии 9 марта не зарегистрировала Кэлина Джорджеску в качестве кандидата на пост президента, поскольку представленные им документы не соответствовали требованиям закона. 11 марта Конституционный суд Румынии подтвердил решение избирательной комиссии. В тот же день Кэлин Джорджеску заявил, что отказ в регистрации является ударом по демократии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джорджеску обжалует решение ЦИК Румынии.

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