Марк Рубио: большая часть антироссийских санкций лежит на плечах Евросоюза

Американцы готовы пойти на смягчение, Европа вставляют палки в колеса.

После челночных переговоров в Эр-Рияде на Западе начали высказываться о снятии антироссийских санкций. Допустили смягчение в Вашингтоне.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что сейчас обсуждаются все варианты. Однако прямого ответа на вопрос о возможности подключении к SWIFT не дал.

А вот госсекретарь Марк Рубио сделал акцент на том, что большая часть антироссийских санкций лежит на плечах Евросоюза, а не Штатов. И снятие только американских ограничений не решит проблему.

"И второе — это принципиальная концепция прекращения огня в Черном море. Очевидно, что после нашей встречи русские подробно изложили ряд условий, которые они хотят видеть выполненными для этого. Мы собираемся оценить их. Некоторые из этих условий включают в себя санкции, которые не являются нашими. Это санкции Европейского союза", — заявил Марк Рубио.

Обсуждать вопрос санкций Европа пока что не намерена. Об этом заявил Эммануэль Макрон. Во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским французский президент заявил, что эта должна обсуждаться в рамках долгосрочного мирного урегулирования на Украине. А об этом, по его словам, сейчас речи не идет.

"Я поддержу концепцию "мир через силу", которую предложил Трамп. Но эта концепция не означает снятия санкций с России. Для меня вопрос санкций должен быть поднят в рамках долгосрочного и надежного мирного урегулирования. Я думаю, что он будет поднят в определенный момент, но пока это преждевременно", —сказал Эммануэль Макрон.

Россия по итогам переговоров в Эр-Рияде согласилась возобновить зерновую сделку, но взамен потребовала смягчить санкции. В частности, Москва добивается снятия ограничения с российского экспорта, а также подключения наших торговых предприятий к SWIFT.