Ночной удар: «Солнцепек» сжег опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

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Опубликовано видео, как «Солнцепек» сжег опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

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Разведка обнаружила там скопление живой силы противника.

На красноармейском направлении спецоперации наши артиллеристы нанесли ночной удар по укреплениям ВСУ. Специальные реактивные снаряды уничтожили крупный опорный пункт.

Чуть ранее разведка обнаружила там скопление живой силы. Это привычная цель для экипажа огнеметной системы «Солнцепек». Бойцы группировки войск «Центр» незаметно вышли на позицию, нанесли внезапный удар и вернулись в укрытие.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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