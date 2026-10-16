Луганская Народная Республика полностью находится под контролем Вооруженных сил России. Об этом 16 октября заявил президент Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск.

«Луганская Народная Республика находится полностью под нашим контролем», — сказал глава государства.

Президент также привел данные о продвижении российских подразделений с начала 2026 года. По его словам, за этот период они установили контроль над 310 населенными пунктами и территорией площадью около 6,5 тысячи квадратных километров. Под контролем Киева, как отметил Путин, остаются чуть более 10% Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области.

Отдельно глава государства остановился на создании зоны безопасности на сопредельной территории. Он напомнил, что такую задачу поставили перед армией после вторжения украинских формирований в Курскую область — наряду с вытеснением противника.

По оценке Путина, работа успешно продолжается и должна обеспечить долгосрочную безопасность российских приграничных регионов. Президент подчеркнул, что Москва не намерена обсуждать создание этой зоны на возможных мирных переговорах с Украиной.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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