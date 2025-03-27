В Петербурге запустили тестовый проект по пресечению поставок фальсификата

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Более 25% воды и молочных продуктов в социальных учреждениях Северной столицы не соответствуют стандартам качества.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Более четверти воды и молочных продуктов в социальных учреждениях Санкт-Петербурга не соответствуют требованиям. Это первые результаты масштабного эксперимента по пресечению поставок фальсификата.

Помимо Петербурга, в пилотном проекте участвуют Подмосковье, Ставропольский и Краснодарский край, Пермский и Хабаровский, а также Новосибирская область. Пока проверяют две категории, подлежащие обязательной маркировке.

В будущем с помощью системы «Честный знак» сомнительных поставщиков будут блокировать. Итоги подведут в начале осени, а эксперимент продлится до 31 августа 2025 года.

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