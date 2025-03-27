Данная встреча, задуманная как демонстрация единства ЕС в поддержке Киева, вместо этого ярко продемонстрировала глубокий раскол среди европейских лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский сбежал от расспросов о сделке во Францию, где сегодня заседает наспех собранная президентом Франции Эммануэлем Макроном «коалиция желающих». Туда включили почти все три десятка стран Европейского союза. Сторонники «жесткой линии» на перевооружение Киева и заодно всей Европы хотят залезть в огромные долги ради срочной милитаризации Евросоюза, но такие планы встречают все меньше понимания. Подробнее о встрече рассказал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Коалиция «не очень-то желающих». Совместное фотографирование навсегда запечатлеет эту историческую разобщенность Европы. Даже сама Франция, организовавшая этот слет подбитых ястребов, в итоге оказалась в числе стран, которые сорвали планы ЕС по срочной переброске на Украину большого количества вооружения. И опять без США они никуда. Такое же фиаско терпят и разговоры по отправке так называемым миротворцев. Вся их сила по-прежнему ощущается только в громкости заявлений.

«Владимир, мы вас поддерживаем. Думаю, вы это почувствовали на сегодняшней встрече. Мы полностью будем вас поддерживать столько, сколько понадобится», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Это Россия, по их мнению, не хочет мира, заявил уходящий не только с саммита, но и наконец-то с поста федерального канцлера Германии Олаф Шольц.

«Мы очень четко заявляем, что санкции не будут отменены, что мы будем настаивать на том, чтобы Россия не продолжала искать новые оправдания, и что мы стремимся к тому, чтобы Украина имела силу в мирное время, чтобы избежать нападения России», — отметил Шольц.

Не спешат записываться в ряды военных энтузиастов Италия и Испания. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо вообще не пожелали ехать в Париж, а глава венгерского МИД предпочел отправиться в Москву для обсуждения завершения конфликта, где сегодня его можно было встретить за пробежкой по набережной.

А вся идея увеличения расходов на помощь Украине свелась к предложению главы Еврокомиссии еще глубже залезть в долги. Та же Франция и та погружается в финансовую бездну.

«Мы будем в состоянии помочь Украине и прежде всего, остановить Россию от дальнейших агрессивных шагов», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Премьер-министр Пятой Республики заявляет о дамокловом мече, нависшем над экономикой, а Брюссель требует еще больше тратить на украинскую войну. На вечер в Париже запланирована масштабная демонстрация — антивоенная и антинатовская.

В какой поход собралась Европа, если даже на своей территории не смогла уберечь жизни американских солдат, утонувших в болотах Литвы прямо в броневике весом 60 тонн. Спасательная операция продолжается уже вторые сутки подряд. Что только может укрепить желание президента США Дональда Трампа вывести свои контингенты с этого утопающего во всех смыслах континента.

А на фоне принципиальной позиции США вести переговоры только напрямую с Россией в Париже окончательно сформировалась коалиция не «желающих», а скорее отвергнутых европейских стран.