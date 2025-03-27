Генеральная уборка в Арктике: Путин поручил навести порядок в регионе

Лидер страны поручил правительству проработать план конкретных действий к 1 сентября 2025 года.

Продолжаются работы по благоустройству территорий Арктики. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время выступления на заседании VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

«Мы обязательно продолжим эту работу, обеспечим комплексную экологическую защиту арктической зоны России. Включая решение такой острой проблемы, как расчистка акватории от затонувших кораблей», — пообещал президент страны.

Путин подчеркнул: много металлолома, остатков горюче-смазочных материалов и других отходов уже утилизировано.

Кроме того, президент обратил внимание на необходимость ликвидировать аварийное жилье в регионе.

«Поручаю правительству проработать план конкретных действий к 1 сентября текущего года, план по решению этой проблемы должен быть рассчитан не менее чем на десять лет», — обозначил временные рамки для реализации проекта глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин призвал сделать Арктику туристическим регионом.