Генеральная уборка в Арктике: Путин поручил навести порядок в регионе

Владимир Путин: Россия обеспечит комплексную экологическую защиту Арктики
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru
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Лидер страны поручил правительству проработать план конкретных действий к 1 сентября 2025 года.
Продолжаются работы по благоустройству территорий Арктики. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время выступления на заседании VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».
«Мы обязательно продолжим эту работу, обеспечим комплексную экологическую защиту арктической зоны России. Включая решение такой острой проблемы, как расчистка акватории от затонувших кораблей», — пообещал президент страны.
Путин подчеркнул: много металлолома, остатков горюче-смазочных материалов и других отходов уже утилизировано.
Кроме того, президент обратил внимание на необходимость ликвидировать аварийное жилье в регионе.
«Поручаю правительству проработать план конкретных действий к 1 сентября текущего года, план по решению этой проблемы должен быть рассчитан не менее чем на десять лет», — обозначил временные рамки для реализации проекта глава государства.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин призвал сделать Арктику туристическим регионом.
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