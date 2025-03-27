Генеральная уборка в Арктике: Путин поручил навести порядок в регионе

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 43 0

Владимир Путин: Россия обеспечит комплексную экологическую защиту Арктики

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лидер страны поручил правительству проработать план конкретных действий к 1 сентября 2025 года.

Продолжаются работы по благоустройству территорий Арктики. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время выступления на заседании VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

«Мы обязательно продолжим эту работу, обеспечим комплексную экологическую защиту арктической зоны России. Включая решение такой острой проблемы, как расчистка акватории от затонувших кораблей», — пообещал президент страны.

Путин подчеркнул: много металлолома, остатков горюче-смазочных материалов и других отходов уже утилизировано.

Кроме того, президент обратил внимание на необходимость ликвидировать аварийное жилье в регионе.

«Поручаю правительству проработать план конкретных действий к 1 сентября текущего года, план по решению этой проблемы должен быть рассчитан не менее чем на десять лет», — обозначил временные рамки для реализации проекта глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин призвал сделать Арктику туристическим регионом.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
83.83
-0.38 90.54
-1.46
Воздающий по усилиям: гороскоп на апрель 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

22:24
В Париже прошел саммит «коалиции желающих» помочь Украине
22:05
Отравление или проклятие: что послужило причиной странной смерти звезды «Битвы Экстрасенсов» Юлии Корнеевой
21:46
Рэпер Tyga приедет в Москву с концертом
21:26
Генеральная уборка в Арктике: Путин поручил навести порядок в регионе
21:06
Приносит только пользу: диетолог назвала идеальное блюдо для похудения
20:46
Путин призвал сделать Арктику туристическим регионом

Сейчас читают

Крушение батискафа «Синдбад» в Египте: что известно к этому часу
Боевик ВСУ рассказал, как его обобрали до нитки и отправили на передовую
«Однажды папа сказал…»: какой совет сыну успел дать Мадянов до смерти
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп