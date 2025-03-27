Путин призвал сделать Арктику туристическим регионом

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 14 0

Президент отметил, что малые аэропорты Крайнего Севера нуждаются в ремонте.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru

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У Арктики есть потенциал для развития в туристической сфере. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время выступления на заседании VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

«Арктика — это уникальное сосредоточие природных, исторических, духовных памятников. Она обладает богатейшей культурной палитрой», — обосновал сделанное заявление российский лидер.

По данным, предоставленным президентом, регион уже каждый год посещает больше миллиона туристов. И это значение растет. Президент считает, что туристов привлекает возможность насладиться природой, посмотреть на северное сияние, а также покататься на собачьих упряжках.

Наконец, глава страны предложил расширить туристический проект «Пять морей и озеро Байкал» на Белое море.

Также президент обозначил и проблемное направление. Он обратил внимание на тот факт, что малые аэропорты Крайнего Севера нуждаются в ремонте. Так, в ближайшее время будет модернизировано 16 аэропортов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин рассказал о сотрудничестве мировых держав в Арктике.

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