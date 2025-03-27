Путин разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь»

Подлодка была заложена 29 июля 2016 года.

Президент РФ Владимир Путин дал старт спуску на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь». Торжественная церемония прошла во время визита главы страны в Мурманскую область на территорию «Атомфлота»,

«Разрешаю», — сказал глава государства.

Крейсер «Пермь» — шестой по счету корабль семейства «Ясень», проектов 885/885М. Их строит производственное объединение «Севмаш».

Среди подводных крейсеров 885М «Пермь» — первый штатный носитель крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон», отмечается в справочных материалах. Исходя из этого, конструкция подлодки отличается от предыдущих. Работа по строительству корабля началась 29 июля 2016 года, незадолго до ДНЯ ВМФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что корабли Северного флота РФ в ходе учений провели «атаку» на подводную лодку в Баренцевом море. Кроме того, судами «Снежногорск» и «Юнга» были отработаны были взрывы бомб на глубине и стрельба торпедами. Учения включали в себя не только атаку, но и маневры уклонения от торпедного наступления, которое осуществляла атомная подводная лодка.