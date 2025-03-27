Путин разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 26 0

Путин дал старт спуску на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Подлодка была заложена 29 июля 2016 года.

Президент РФ Владимир Путин дал старт спуску на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь». Торжественная церемония прошла во время визита главы страны в Мурманскую область на территорию «Атомфлота»,

«Разрешаю», — сказал глава государства.

Крейсер «Пермь» — шестой по счету корабль семейства «Ясень», проектов 885/885М. Их строит производственное объединение «Севмаш».

Среди подводных крейсеров 885М «Пермь» — первый штатный носитель крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон», отмечается в справочных материалах. Исходя из этого, конструкция подлодки отличается от предыдущих. Работа по строительству корабля началась 29 июля 2016 года, незадолго до ДНЯ ВМФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что корабли Северного флота РФ в ходе учений провели «атаку» на подводную лодку в Баренцевом море. Кроме того, судами «Снежногорск» и «Юнга» были отработаны были взрывы бомб на глубине и стрельба торпедами. Учения включали в себя не только атаку, но и маневры уклонения от торпедного наступления, которое осуществляла атомная подводная лодка.

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