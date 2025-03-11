Корабли Северного флота РФ провели «атаку» на подводную лодку в Баренцевом море

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 38 0

Российские суда прошли учения в акватории Северного Ледовитого океана

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Также были отработаны взрывы бомб на глубине и стрельба торпедами.

Успешное выполнение учений малых противолодочных кораблей «Снежногорск» и «Юнга» было зафиксировано во время отработки маневров в Баренцевом море. В ходе тренировки корабли отработали атаку условного противника на подводную лодку, применив штатное вооружение. Этим поделиkfсь в пресс-службе Северного флота России.

Учения включали не только атаку, но и маневры уклонения от торпедного наступления, которое осуществила атомная подводная лодка. Корабли также провели практические торпедные стрельбы и глубинное бомбометание с использованием реактивных бомбометов РБУ-6000.

В процессе учений моряки смогли отработать задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой, применяя гидроакустическое вооружение и выполняя противолодочное маневрирование на различных курсах и скоростях.

Напомним, что 3 марта в Минобороны РФ также сообщали о проведении учений отряда кораблей Тихоокеанского флота с артиллерийской стрельбой в восточной части Индийского океана.

Ранее 5-tv.ru писал, что военно-морские учения России, Ирана и Китая стартовали в иранском порту Чехбехар.

+5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
88.39
-0.75 95.44
-1.42
Какая ты героиня корейских дорам по знаку зодиака

Последние новости

11:42
Бактерии и грибки: врач предупредила об опасности использования пробников косметики
11:20
Захарова: Украина намеренно атаковала регионы РФ дронами в день визита генсека ОБСЕ
11:12
Пока на паузе: когда США продолжат поставлять вооружение на Украину
10:55
Корабли Северного флота РФ провели «атаку» на подводную лодку в Баренцевом море
10:45
Агрессивный и непредсказуемый: что влияет на развитие рака поджелудочной железы
10:35
Число погибших в результате атаки беспилотников ВСУ выросло до двух

Сейчас читают

«Сотни боевых беспилотников»: массовая атака дронов ВСУ на Москву и область
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской