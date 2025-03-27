Путин поручил создать центр по изучению вечной мерзлоты в Арктике

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 30 0

Владимир Путин: к исследованию Арктики следует привлечь ведущих специалистов

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Ковалев; 5-tv.ru

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Замерзший грунт представляет большой интерес для науки, а кроме того особенностью региона, замедляющей строительство.

Ускорит развитие Арктики организованный научный центр для исследования вечной мерзлоты. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время выступления на заседании VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

«Предлагаю создать специальный научный центр для мониторинга многолетней мерзлоты. Привлечь к этой работе ведущие федеральные и региональные институты. Их исследования станут научной базой для технологии адаптации арктической инфраструктуры к процессам таяния мерзлоты», — поделился инициативой российский лидер.

Президент страны также подчеркнул, что многолетняя мерзлота вносит свои коррективы в скорость обустройства инфраструктуры региона, так как государству необходимо гарантировать безопасность построенных зданий.

Тем не менее по словам Владимира Путина, уже существует реестр самых удачных реализованных строительных проектов в регионе.

«Рассчитываю, что свое место в этом ряду найдет и идея арктических многофункциональных центров, когда социальные и административные учреждения, спортивные комплексы, организации сферы услуг размещаются под общей крышей в одном здании», — уточнил президент России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия обеспечит экологическую защиту Арктики.

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