Фон дер Ляйен: Европейский союз сохранит санкции против России

Все ради справедливого мирового соглашения по конфликту на Украине, уверяет глава Еврокомиссии.

Санкции против России будут сохранены Европейским союзом (ЕС). Об этом рассказала руководитель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в социальной сети.

«Мы обсудили продолжение давления на Россию. Было предельно ясно, что санкции остаются в силе», — сказала она.

По словам фон дер Ляйен, цель Евросоюза — справедливое и прочное мировое соглашение по конфликту на Украине. Страны ЕС планируют в ближайшее время усилить финансовую и военную поддержку Киева, добавила глава Еврокомиссии.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам саммита «Коалиции желающих», что на встрече было единогласно принято решение сохранить санкции против России. По мнению участников саммита, время для отмены ограничений еще не наступило. Макрон отметил, что политика отмены не принесет результатов, пока конфликт на Украине продолжается.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что санкции против России наносят ущерб экономике Центральной Азии. По ее мнению, борьба с обходом ограничений — одно из важнейших условий для прекращения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ЕК заявили о готовности защищать экономические интересы ЕС на фоне пошлин США.