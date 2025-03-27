В ЕК заявили о готовности защищать экономические интересы ЕС на фоне пошлин США

Европа недоумевает после введенных Трампом пошлин на импорт автомобилей.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа будет защищать свои экономические интересы в ответ на решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт европейских автомобилей.

«ЕС продолжит искать решения путем переговоров, защищая свои экономические интересы. Будучи крупнейшей торговой державой и сильным сообществом, состоящим из 27 государств-членов, мы будем совместно защищать наших сотрудников, предприятия и потребителей во всем ЕС», — сказала фон дер Ляйен, текст заявления опубликован на официальном сайте Еврокомиссии.

Она также выразила сожаление по поводу действий американских властей, подчеркнув, что пошлины негативно влияют на бизнес и еще больше затрагивают интересы потребителей как в США, так и в странах Европейского союза. В Еврокомиссии планируют изучить решение Трампа и другие шаги, которые США могут предпринять в ближайшее время, добавила фон дер Ляйен.

В четверг Дональд Трамп заявил что пошлины в размере 25% коснутся всех легковых автомобилей и грузовиков, произведенных за пределами страны. Распоряжение вступит в силу уже 2 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белый дом прогнозирует доход в размере 100 миллиардов долларов после введения инициативы.