В ЕК заявили о готовности защищать экономические интересы ЕС на фоне пошлин США

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 25 0

Фон дер Ляйен: Европа будет защищать свои экономические интересы

В ЕК заявили о готовности защищать экономические интересы ЕС на фоне пошлин США

Фото: www.globallookpress.com/

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Европа недоумевает после введенных Трампом пошлин на импорт автомобилей.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа будет защищать свои экономические интересы в ответ на решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт европейских автомобилей.

«ЕС продолжит искать решения путем переговоров, защищая свои экономические интересы. Будучи крупнейшей торговой державой и сильным сообществом, состоящим из 27 государств-членов, мы будем совместно защищать наших сотрудников, предприятия и потребителей во всем ЕС», — сказала фон дер Ляйен, текст заявления опубликован на официальном сайте Еврокомиссии.

Она также выразила сожаление по поводу действий американских властей, подчеркнув, что пошлины негативно влияют на бизнес и еще больше затрагивают интересы потребителей как в США, так и в странах Европейского союза. В Еврокомиссии планируют изучить решение Трампа и другие шаги, которые США могут предпринять в ближайшее время, добавила фон дер Ляйен.

В четверг Дональд Трамп заявил что пошлины в размере 25% коснутся всех легковых автомобилей и грузовиков, произведенных за пределами страны. Распоряжение вступит в силу уже 2 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белый дом прогнозирует доход в размере 100 миллиардов долларов после введения инициативы.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.21
0.02 92.00
-0.34
Месяц Стального дракона: китайский гороскоп на апрель 2025 года

Последние новости

4:50
В Бухаресте прошли протесты с требованием честных выборов в Румынии
4:29
«Против нацистской своры»: в Сербии рассказали о союзе с Венгрией и Словакией
4:10
Под угрозой срыва: Конюхов попал в сложную ситуацию посреди Индийского океана
3:51
В ЕК заявили о готовности защищать экономические интересы ЕС на фоне пошлин США
3:35
«Россия — не СССР»: демагоги вновь заговорили о ядерном оружии на Украине
3:12
Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на произведенные вне США автомобили

Сейчас читают

Какая судьба ждет украинские АЭС: достанутся американцам или их взорвет Буданов?
Ассоциация журналистов БРИКС обратилась в ЮНЕСКО из-за убийств военкоров России
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп