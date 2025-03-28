«Рядом постою»: Юра Борисов о своем присутствии на кинопремиях

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Юра Борисов желал своему коллеге Евгению Цыганову получить премию «Ника»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актер не знает, какую пользу ему принесли многочисленные торжественные мероприятия.

Актер Юра Борисов очень волновался за своего коллегу Евгения Цыганова, потому что надеялся, что тот получит награду. Об этом звезда фильма «Анора» рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премии «Ника».

Борисов не знает, какую пользу извлек из своего «вояжа по премиям». В случае с «Никой» единственное, что его волновало — это получение награды Евгением Цыгановым.

«Не знаю, что мне это дало. Но я сюда шел и очень волновался за Женю. Очень хотел, чтобы он получил эту премию», — рассказал Юрий.

Борисов и Цыганов разделили между собой победу в номинации «Лучшая мужская роль».

«Ну, вот я тут случайно тоже рядом постою. Я только молчу и учусь. Мечтаю, чтоб все были здоровы и счастливы», — высказался по этому поводу Борисов.

Актриса Юлия Снигирь, узнав о триумфе коллег, пошутила, что им пора сыграть братьев. Юрий и Евгений ответили на это предложение не без иронии. Они заявили, что уже играют «братьев по разуму».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Юра Борисов уступил «Оскар» Кирану Калкину.

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