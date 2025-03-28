Илон Маск намерен сократить расходы США на триллион долларов

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

Илон Маск заявил о намерении сократить расходы США на триллион долларов

Маск заявил о намерении сократить расходы США на $1 трлн

Фото: Reuters/Carlos Barria

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Даже такие меры не спасут бюджет от федерального дефицита, уверен бизнесмен.

Руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE) и бизнесмен Илон Маск рассказал в эфире телеканала Fox News, что намерен сократить расходы американского правительства на один триллион долларов.

«Наша цель — сократить дефицит бюджета до $1 трлн, то есть вдвое. Снизить федеральные расходы с $7 трлн до $6 трлн», — поделился Маск.

Он рассказал, что в правительстве США нашлось место мошенничеству и лишним тратам. В качестве примера последних бизнесмен привел опрос, который обошелся властям в один миллион миллиард долларов.

«Например, простой опрос, состоящий буквально из 10 вопросов. Потрачен на него был почти миллиард. За простой интернет-опрос о том, нравится ли вам национальный парк, нужно отдать $1 млрд», — возмутился предприниматель.

Впервые Маск предложил сократить расходы американского бюджета 21 января. Бизнесмен считает разумным начать с суммы в четыре миллиарда в день. Таким образом он надеется уменьшит федеральный дефицит в следующем году.

Даже при соблюдении федеральный ограничений дефицит составит один триллион долларов, отметил Маск. Однако бизнесмен надеется, что экономический рост будет соответствовать такой же цифре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Илон Маск ввел моду на «небрежную» политику

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