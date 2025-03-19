В кепке, футболке и с ребенком: Илон Маск ввел моду на «небрежную» политику

Политический мир уже успел привыкнуть к присутствию эксцентричного главы SpaceX и Tesla Илона Маска на деловых переговорах, но бизнесмен, похоже, не любит оставаться в тени. Он настроен нарушать правила: политическая карьера не мешает Маску успевать запускать ракеты и ругаться с министрами. Еще и на рождение 14-го ребенка время осталось.

Да и в целом в последнее время большинство выступлений предпринимателя больше похожи на перформанс: то придет на переговоры с сыном, то устроит выставку машин после пресс-конференции американского президента Дональда Трампа. И это всего за два месяца на постах главы Департамента эффективности госуправления (DOGE) и старшего советника президента.

Чем еще выделяется Маск среди политиков?

Приходит на выступления с ребенком

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Телохранители — прошлый век, гораздо необычнее появляться на официальных мероприятиях в сопровождении четырехлетнего мальчика.

Речь идет о его сыне с необычным именем X Æ A-XII, которого бизнесмен в последнее время часто берет с собой на переговоры. Вместе они присутствовали на пресс-конференции в Белом доме 11 февраля 2025 года. Тогда Маск и американский президент отвечали на вопросы о сокращении штата федеральных служащих.

Месяц спустя, 11 марта Трамп опять сделал заявление для журналистов в компании мальчика и его отца. Причем Илон Маск был в солнцезащитных очках, поскольку общение с прессой состоялось на улице.

До этого бизнесмен появлялся с мальчиком на сцене мероприятия в отеле в Майами. Это было в 2023 году, тогда предприниматель читал доклад о соцсети Twitter. Ребенок сидел на коленях отца, Маск периодически отвлекался на игры с ним.

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Мать X Æ A-XII, канадская певица Граймс, не считает такое сопровождение хорошей идеей. На вопрос журналистов о «политических» визитах мальчика она ответила, что была не в курсе о произошедшем, но рада, что сын был вежлив.

X Æ A-XII не единственный из детей Маска, кого бизнесмен берет с собой на переговоры. 13 февраля 2025 года основатель SpaceX встречался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Вашингтоне. Предприниматель появился вместе с близнецами Азуром и Страйдером, X Æ A-XII и заодно захватил свою девушку Шивон Зилис.

Рекламирует свои электрокары

На ту самую пресс-конференцию 11 февраля Маск и X Æ A-XII приехали на Tesla. Южную лужайку Белого дома превратили в демонстрационный зал компании, представив пять моделей автомобилей. Среди них были Cyber Truck и Model S — планировалось, что одну из новинок в поддержку Tesla купит сам американский президент.

Решение Трампа демонстративно осмотреть и похвалить разработки компании своего советника связано с падением стоимости ее акций (с декабря 2024 года они подешевели на 55%). Реклама выдалась вполне душещипательной: президент США заявил, что Маск — настоящий патриот, которому непросто было развивать Tesla, и теперь ситуация с акциями заставляет миллиардера страдать.

Оскорбляет лидеров других стран

Маск уже не раз нарушал этикет деловой коммуникации. Своими выходками он за два месяца запомнился не только в США, но и в других странах: миллиардер успел повздорить с европейскими политиками.

Например, Маск умудрился влезть во внутренние отношения Германии. Глава Tesla нескольких недель открыто поддерживал ультраправую партию («Альтернативу для Германии» (АдГ) в соцсетях, что могло повлиять на парламентские выборы. А до этого он насмешливо исковеркал имя немецкого канцлера Олафа Шольца на ругательный манер.

А 25 февраля он назвал Канаду ненастоящей страной в ответ на онлайн-петицию с требованием канадцев лишить его гражданства этого государства. И это не первое оскорбление со стороны предпринимателя. В январе канадский премьер Джастин Трюдо сообщил, что покидает должность, а позднее отметил, что страна не планирует входить в состав США. В ответ на заявление глава DOGE обозвал Трюдо «девочкой», слова которой уже не имеют веса.

Обидел Маска и глава МИД Польши Радослав Сикорский, за что мгновенно оказался «маленьким человеком». 9 марта в сети произошла перепалка из-за заявлений о возможном отключении Starlink на Украине. Сикорский вежливо заметил, что система связи для Киева финансируется Министерством цифровизации Польши, поэтому в случае ненадежности SpaceX будет искать других поставщиков. Маск разозлился и попросил его замолчать, главу DOGE поддержал госсекретарь США Марко Рубио. И, опять же, не в самой вежливой форме.

Неуместно наряжается

Раньше Маск придерживался делового стиля, носил классические темные костюмы и рубашки. Сейчас он открыто демонстрирует несоблюдение дресс-кода и появляется на деловых встречах в кофте и кепке «Сделаем Америку снова великой».

При чем у него несколько таких бейсболок, в том числе с вариантом написания этого слогана в стиле готического письма, который вызвал у некоторых ассоциации с нацизмом.

В феврале миллиардер решил дополнить образ. Во время своей речи на первом заседании кабмина США он расстегнул пиджак и продемонстрировал залу футболку с надписью «Техподдержка». Этим перформансом Маск дополнил присужденный себе ранее статус «Технической поддержкой Белого дома». Чтобы показать свой серьезный и деловой настрой на посту главы DOGE, миллиардер даже сменил на эту фразу статусы в соцсетях.

Ночует в Белом доме

В феврале Маск рассказал, что усердный труд на посту главы Департамента эффективности госуправления вынудил его по достоинству оценить уют Белого дома.

После вступления в должность миллиардеру выделили кабинет в здании исполнительного офиса Эйзенхауэра (расположен на территории резиденции американского президента), где он и работает до ночи. По словам Маска, в последнее время он стал засыпать там на диване, а иногда и на полу.

В январе обсуждалось, что изначально бизнесмен хотел обосноваться прямо в здании резиденции, но глава администрации президента США Сьюзи Уайлз выделила ему помещение по-соседству. Интересно, а если бы кабинет располагался не на территории Белого дома, а все же в нем самом, Маск бы полностью туда переехал?