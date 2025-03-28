Король Великобритании Карл III экстренно госпитализирован

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 45 0

У монарха возникли побочные эффекты на фоне лечения онкологического заболевания.

Король Великобритании Карл III экстренно госпитализирован

Фото: www.globallookpress.com/Marek Klimek/Newspix.Pl

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Король Великобритании Карл III был экстренно госпитализирован накануне вечером. Об этом сообщили в пресс-службе Букингемского дворца, разместив информацию на официальном сайте. Известно, что монарху требуется наблюдение врачей.

Согласно сообщению, у монарха возникли побочные эффекты на фоне лечения онкологического заболевания. Ряд средств массовой информации сообщает, что Карл III уже вернулся в королевскую резиденцию Кларенс-хаус, однако точных подтверждений этому пока нет.

Однако все сегодняшние мероприятия с участием «Британской Короны» уже отменены после соответствующих рекомендаций врачей. Сегодня монарх должен был посетить Бирмингемский королевский балет. Событие пришлось отложить.

Об онкологии у британского монарха стало известно в феврале 2024 года после того, как его прооперировали из-за увеличения простаты. Тогда Карл III на время был вынужден отказаться от исполнения ряда обязанностей, но после вернулся к общественным делам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что король Великобритании продолжит курс химиотерапии в 2025-м. Ранее представитель Букингемского дворца передавал агентству Sky News, что Карл III продолжает активно бороться с недугом и «движется в позитивном направлении». Эти сообщения должны были успокоить британскую публику, однако этого не произошло.

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